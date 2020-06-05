Авиацию подключили к поискам пропавшего 10-летнего ребенка в Пермском крае

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Третьи сутки в Пермском крае ищут пропавшего 10-летнего мальчика, к поискам подключили авиацию, сообщает региональное управление МВД в пятницу.

"В розыске (ребенка - ИФ) используется самолет, вертолет, два беспилотных летательных аппарата", - говорится в сообщении.

Кроме того, к поискам мальчика подключились сотрудники полиции из близлежащих районов и округов, всего ребенка ищут порядка 300 человек.

В свою очередь, на сайте краевого управления СКР сообщается, что по факту исчезновения ребенка возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего). Следователи осмотрели жилище ребенка и изучили маршрут предполагаемого движения, где был найден его велосипед.

10-летний мальчик пропал 3 июня. Ребенок отправился к реке с двумя друзьями. Но они пошли домой разными путями: двое пошли пешком, а пропавший ребенок поехал на велосипеде. Домой мальчик не вернулся, родители организовали поиски самостоятельно, но к ночи сына не нашли и обратились с заявлением в полицию. Предположительно, ребенок мог заблудиться в лесу.

Мальчик уехал на белом велосипеде, был в синей футболке, шортах цвета хаки, резиновых тапочках. Приметы: волосы русые, рост 110-120 см. Поиски осложняются таежной и болотистой местностью, там отсутствует сотовая связь.