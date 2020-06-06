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Пропавший в Прикамье 10-летний мальчик найден живым

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Спасатели нашли 10-летнего ребенка, который пропал 3 июня в Пермском крае, сообщается в официальном телеграм-канале властей региона.

Состояние ребенка удовлетворительное, с ним работают врачи и психологи.

10-летний мальчик пропал 3 июня. Ребенок отправился к реке с двумя друзьями, но они отправились домой разными путями: двое пошли пешком, а пропавший ребенок поехал на велосипеде. Домой мальчик не вернулся, родители организовали поиски самостоятельно, но к ночи сына не нашли и обратились с заявлением в полицию.

Пермский край

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