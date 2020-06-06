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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:22Заразились
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В России за сутки выявлены 8 855 новых заболевших коронавирусом

В России за сутки выявлены 8 855 новых заболевших коронавирусом
Фото: Reuters

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - За последние сутки число заражений коронавирусом нового типа в России выросло на 8 855, сообщает оперштаб.

Темп прироста продолжает стабильно снижаться: сейчас он составляет 1,97%, неделю назад был 2,3%; две недели назад - 2,9%.

Всего в стране на данный момент 458 689 случаев заболевания. Россия по-прежнему на третьем месте по числу зафиксированных диагнозов COVID-19; на первом - США (1,89 млн), на втором - Бразилия (614,9 тыс.).

В Москве зарегистрировано 1992 новых инфицированных. В Подмосковье - 758, в Санкт-Петербурге - 347, в Нижегородской области - 321, в Свердловской области - 249, в Ростовской области - 212.

За весь период скончались от COVID-19 5 725 человек, в том числе 197 за последние сутки. Это второй самый высокий показатель в стране за все время ситуации с COVID-19 (антирекорд - 232 смерти - был зафиксирован 29 мая).

Поправились и выписаны за все время 221 388 человек. За последние 24 часа выздоровели еще 8 708 человек.Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 231 576.

Хроника коронавируса. Июнь.

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