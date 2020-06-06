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В России запланировали начать вакцинацию против гриппа в августе

В России запланировали начать вакцинацию против гриппа в августе
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Минздрав России планирует провести вакцинацию от гриппа в этом году раньше - уже в августе, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Мы планируем, что в августе месяце начнутся поставки и начнется вакцинация. Конечно, с учетом коронавирусной инфекции, лучше это начать раньше, до периода подъема заболеваемости. И, конечно, это лучше делать заблаговременно. Особенно ориентироваться на теплый период времени", - сказал он в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24" (ВГТРК), отвечая на вопрос о том, успеет ли завершиться вакцинация до сезона ОРВИ.

Мурашко отметил, что правительство выпустило уже нормативные документы, которые необходимы для заключения всех договоров на поставку вакцины, предприятия уже приступили к производству.

Обычно всероссийская прививочная кампания против гриппа стартует в сентябре.

Роспотребнадзор считает, что вторая волна COVID-19 придет осенью, и вместе с подъемом заболеваемости другими респираторными инфекциями, в том числе гриппом, может дать более тяжелое течение болезни, сообщила ранее глава службы, главный государственный санитарный врач Анна Попова.

Пандемия коронавируса

"Мы считаем и одним из самых вероятных сценариев развития - это вторая волна в период подъема острых респираторных вирусных инфекций. Вполне реально, что коронавирус будет подниматься в осенний период, и мы опасаемся на сегодня, опасаемся и пытаемся просчитать, будет ли он давать микс-инфекцию с другими респираторными инфекциями, вирусами респираторными осеннего сезона", - сказала она в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Вакцина" на канале "Россия 1" (ВГТРК).

По ее словам, это заставляет Роспотребнадзор торопиться с вакцинацией против гриппа уже в этом сезоне, так как есть данные, что от одного больного могут выделяться одновременно и вирус гриппа, и коронавирус, что вызовет более тяжелое течение заболевания.

Ранее в субботу оперштаб сообщил, что за последние сутки число заражений коронавирусом нового типа в России выросло на 8 855. Всего в стране на данный момент 458 689 случаев заболевания.

Хроника коронавируса. Июнь.

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Минздрав Роспотребнадзор Коронавирус

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