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Путин поручил создать базу генетических данных в России

Путин поручил создать базу генетических данных в России
Фото: Vostock-photo

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину и директору "Курчатовского института" Александру Благову создать в России национальную базу генетических данных.

В документе говорится, что необходимо обеспечить создание и функционирование информационно-аналитической системы хранения и обработки генетических данных "Национальная база генетической информации", включая разработку форматов хранения и передачи данных, сопутствующих поисковых программ и программных средств.

Кроме того, поручено обеспечить с 2021 года ежегодное выделение бюджетных средств на создание и функционирование этой информационно-аналитической системы.

Правительству совместно с Советом по реализации Федеральной программы развития генетических технологий поручено актуализировать образовательные программы вузов и определить перечень основных знаний в области генетических технологий, в том числе технологий геномного редактирования.

Путин также распорядился создать в России отечественное лабораторное и научное оборудование, позволяющее осуществлять исследования мирового уровня в области генетических технологий, а также производство расходных материалов к нему.

Владимир Путин

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