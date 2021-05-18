Мишустин поручил продумать финансирование базы генетической информации

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Глава правительства РФ Михаил Мишустин пообещал поручить своему заместителю Татьяне Голиковой проработать вопросы финансирования для создания в России национальной базы генетической информации.

Премьер во вторник, 18 мая, посетил Курчатовский институт, где провел встречу с научным коллективом этого исследовательского центра. В ходе беседы один из ученых затронул вопрос формирования в России собственной базы генетической информации.

Он уточнил, что разработкой этой базы занимается совет по реализации федеральной научно-технологической программы по развитию генетических технологий, председателем которого является вице-премьер Татьяна Голикова.

"Я знаю, что сейчас его задача - рассмотреть и одобрить концепцию. Вот когда концепция будет сделана, мы понимать будем этот подход, соответственно, рассмотрим допфинансирование. Это как раз то, что мы обсуждали, готовясь к походу к вам. Я приеду и обязательно Татьяне Алексеевне (Голиковой) еще раз такое поручение дам", - пообещал глава кабмина.

Он также попросил главу Минобрнауки Валерия Фалькова, который присутствовал на встрече с учеными, доложить ему по этой теме.

Год назад, в мае 2020 года, президент РФ Владимир Путин предложил создать национальную базу генетической информации. Такая база, по его словам, должна "на основе единых стандартов обеспечить защиту данных, их хранение и передачу, разработку программных средств поиска, анализа и моделирования информации". Путин поручил премьеру Мишустину и директору НИЦ "Курчатовский институт" Александру Благову создать в России национальную базу генетических данных. Он также поручил правительству организовать финансирование этого проекта за счет федерального бюджета.

В июне 2020 года член-корреспондент Российской академии наук (РАН), вице-президент национального исследовательского центра (НИЦ) "Курчатовский институт" Олег Нарайкин пояснил, что создаваемая в России национальная база генетических данных не будет содержать геномы всего населения страны, так как в этом нет необходимости.

В декабре 2020 года Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, согласно которому обязательной регистрации ДНК будут подлежать подозреваемые в преступлениях и уже осужденные преступники.