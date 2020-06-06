Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:38Заразились
на 06.06В России 458 689+8 855В мире 6 734 088+101 103

РПЦ будет пускать в храмы только прихожан в масках

РПЦ будет пускать в храмы только прихожан в масках
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Целый ряд санитарных норм появился в российских храмах с момента открытия после двухмесячного карантина, сообщили в Русской православной церкви.

Как сообщил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24", прихожане смогут войти в храм только в масках. Если человек пришел без маски, сотрудники храма обязаны выдать ее прихожанину.

В РоссииРоспотребнадзор по Петербургу отказался считать планетарий храмом наук и не дал ему открытьсяРоспотребнадзор по Петербургу отказался считать планетарий храмом наук и не дал ему открытьсяЧитать подробнее

"Мы будем в таком режиме служить до тех пор, пока карантинные меры не будут ослаблены или отменены", - сказал он.

В последнее время в регионах в зависимости от эпидемической обстановки прихожан снова начали пускать в храмы. В субботу открыли двери храмы Москвы, закрытые 13 апреля по рекомендации санитарных властей из-за угрозы распространения коронавируса. Открыть храмы было разрешено при условии соблюдения в них социальной дистанции - на каждого прихожанина должно приходиться не менее 4 кв. метров площади храма.

Митрополит Иларион рассказал, что в каждом храме России определено максимальное количество людей, которые могут присутствовать на богослужении. Тем, кто не поместится в храм, придется либо стоять на улице и слушать трансляцию, если она есть, а затем к ним может выйти священник и их причастить, "либо они будут переадресованы в соседний храм".

Внутри храмов на полу будет сделана разметка. Следить за соблюдением социальной дистанции будут волонтеры, они же будут контролировать, чтобы в храм не вошло больше людей, чем допускают нынешние правила.

Кроме того, добавил митрополит, будет ограничено целование икон: во многих храмах оно будет временно отменено, в каких-то будет совершаться, но поле каждого прикосновения к стеклу оно будет протираться спиртовой салфеткой.

Представитель РПЦ призвал пожилых прихожан пока воздержаться от посещения храмов.

РПЦ коронавирус

Новости

"Роскосмос" отверг версию проблем "Фрегата" на космодроме "Куру" из-за утечки топлива

В России запланировали начать вакцинацию против гриппа в августе

В России запланировали начать вакцинацию против гриппа в августе

Топ новых слов 2020 года по версии "Яндекса" возглавили "ауф" и "локдаун"

Новый российский препарат от COVID-19 зарегистрирован Минздравом

Новый российский препарат от COVID-19 зарегистрирован Минздравом

Путин поручил создать базу генетических данных в России

Путин поручил создать базу генетических данных в России

Свыше 65 тыс. москвичей подали заявки на электронное голосование по поправкам в Конституцию

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Следствие назначило почерковедческую экспертизу полицейских по "делу Голунова"

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлены 8 855 новых заболевших коронавирусом

В России за сутки выявлены 8 855 новых заболевших коронавирусом

Что случилось этой ночью: суббота, 6 июня

Эколог назвал сроки сбора разлившегося топлива в Норильске

Эколог назвал сроки сбора разлившегося топлива в Норильске
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');