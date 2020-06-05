Роспотребнадзор по Петербургу отказался считать планетарий храмом наук и не дал ему открыться

"Планетарий №1" в Санкт-Петербурге Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу вынесло предостережение о недопустимости нарушения санитарно-эпидемиологических требований в условиях ограничительных мер местному планетарию после заявлений в соцсетях о намерении вернуться к работе 5 июня.

Накануне планетарий провел опрос на своих страницах в соцсетях, указав, что с пятницы, 5 июня, в городе открываются церкви и другие религиозные учреждение. В связи с этим "Планетарий №1" предложил подписчикам ответить, считают ли они его храмом науки.

На момент написания заметки проголосовал 961 человек, 85% из которых ответили, что считают.

В связи с этим планетарий хотел бы вернуться к работе с соблюдением всех коронавирусных ограничений. Как заявили "Фонтанке" в планетарии, там готовы разрешить вход посетителям до 55 лет при наличии масок и перчаток. "Стулья расставлены таким образом, чтобы посетители находились не менее чем в трёх метрах друг от друга, производится регулярная санитарная обработка поверхностей", — цитирует издание представителей планетария.

В соцсетях пользователи уточняют, действительно ли планетарий намерен открыться, но точного объявления об открытии нет.

"В Петербурге насчитывается более 268 храмов, а планетариев всего два (один старый и один новый). Почему мы удивляемся, что Илон Маск запускает одну за другой частные ракеты в космос, теперь уже с людьми, а отечественная космонавтика, к сожалению, не может нас ничем удивить и обрадовать последние тридцать лет?" - приводит "Фонтанка" слова руководителя пространства Евгения Гудова.

Он констатировал, что идет третий месяц коронавирусных ограничений, "а требуемой поддержки так и не было оказано. Как минимум, все социально значимые институты должны быть в равных условиях".

Гудов также заявил "Фонтанке", что пока никаких документов из Роспотребнадзора не получал.