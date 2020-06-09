В РПЦ призвали прихожан сохранять бдительность после снятия ограничений по COVID-19

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - В Русской православной церкви призвали прихожан соблюдать предписанные Роспотребнадзором требования безопасности при посещении храмов, опасаясь роста заболевания коронавирусом при нарушении социальной дистанции.

"Хочу, пользуясь возможностью, обратиться, понимая, как наши люди радостно выходят из разного рода ограничений, все-таки сохранять бдительность, осторожность и не пренебрегать теми мерами предосторожности, которые на сегодняшний день должны быть соблюдены", - сказал глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда во вторник на пресс-конференции в Москве.

"Это очень важно, поскольку ситуация выхода (из режима ограничений по коронавирусу - ИФ), когда люди опять оказываются вместе в разных общественных местах, она, конечно, может стать новой опасностью", - добавил он.

Легойда пояснил, что это означает соблюдение требований, которые ставит Роспотребнадзор, в частности соблюдение социальной дистанции не менее полутора метров для людей, находящихся в помещении, и даже на прихрамовой территории во время богослужений, определение количества людей, которое может войти в храм, из расчета один человек на четыре квадратных метра, ношение масок, перчаток, обработка санитайзерами - это основные предписания, которые были направлены в приходы Русской православной церкви и управление делами патриархии.

"Мы надеемся на то, что люди проявят сознательность и будут соблюдать все эти требования, поскольку это важно, поскольку от них зависит наше здоровье и здоровье наших близких", - заметил спикер РПЦ. Легойда надеется, что по мере того, как ситуация будет улучшаться, эти ограничения будут сниматься.

Ранее глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24" говорил, что в российских храмах с момента открытия после двухмесячного карантина появился целый ряд новых санитарных норм. В частности, по его словам, теперь прихожане смогут войти в храм только в масках. Если человек пришел без маски, сотрудники храма обязаны выдать ее прихожанину.