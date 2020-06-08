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В Калининградском правительстве третий министр заразился коронавирусом

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - В правительстве Калининградской области третий министр заразился коронавирусом, это глава Минстроя Сергей Черномаз, сообщили в региональном штабе.

Пандемия коронавируса

Заражение у чиновника обнаружили 7 июня. Болезнь у него проходит бессимптомно, но его положили в инфекционную больницу.

В тот же день стало известно, что заразилась министр сельского хозяйства Наталья Шевцова, а до того - министр развития инфраструктуры Елена Дятлова.

По данным на 7 июня в Калининградской области было официально подтверждено всего 1776 случаев заражения коронавирусом, умерли 29 заболевших.

Калининградская область Сергей Черномаз Елена Дятлова Наталья Шевцова коронавирус

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