В Калининграде остановлена работа завода "Роскосмоса" из-за коронавируса

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - В Калининграде приостановлена работа АО "ОКБ "Факел" (входит в "Роскосмос"), где выросло количество заразившихся коронавирусом, сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.

В начале июня на заводе обнаружили 29 заразившихся, к 15 июня их число выросло до 82 человек.

"Предприятие пока что не работает. Там идет комплекс противоэпидемических мероприятий", - сказали в региональном оперативном штабе.

Ранее в Калининградской области очаги коронавирусной инфекции выявляли в Калининградской областной клинической больнице и на консервном заводе ООО "Барс".

Всего в регионе с начала пандемии подтверждено 2112 случаев заражения коронавирусом, умерли 34 заболевших.