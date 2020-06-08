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Суд признал законным штраф дизайнеру, которому сломали ногу перед акцией протеста

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Мосгорсуд подтвердил февральское решение Савеловского суда, который ранее признал дизайнера Константина Коновалова виновным в нарушении правил проведения митинга и оштрафовал его на 10 000 рублей.

Протесты в Москве

Апелляция на это решение отклонена, сообщили в пресс-службе суда.

Ранее суд уже штрафовал Коновалова на 10 000 рублей по этому обвинению, но Мосгорсуд в первый раз отменил это решение и направил дело на новое рассмотрение.

Следствие и суд считают, что 27 июля 2019 года Коновалов участвовал в несогласованной акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, и понес за это ответственность. Следствие также считает, что по закону о полиции полицейский имеет право "применять физическую силу, если несиловые способы не обеспечивают выполнения возложенных на полицию обязанностей по пресечению преступлений и административных правонарушений".

Коновалов утверждает, что его задержали на Тверской улице до начала акции, когда он совершал пробежку и фотографировал стянутых в центр полицейских и автозаки. По его словам, при задержании его повалили и прижали к асфальту так, что ноги перегнулись через бордюр. В отделе полиции он понял, что нога болит и ходить он не может. У него диагностировали перелом. В полиции на него составили протокол о нарушении правил проведения публичной акции.

Позднее дизайнер направил в Следственный комитет заявление о том, что полицейские совершили преступление в его отношении. В СК действия полиции сочли правомерными. Тверской суд подтвердил законность этого решения следователей.

Константин Коновалов Москва МВД СКР Мосгордума Мосгорсуд

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