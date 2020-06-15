В СПЧ доложат Путину об избиениях протестующих полицейскими в Москве

Во время несанкционированной акции оппозиции в Москве 27 июля Фото: URA.RU/TAСС

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Глава комиссии СПЧ по гражданскому контролю за правоохранительными органами Игорь Каляпин подготовит президенту Владимиру Путину доклад об отказе Следственного комитета возбуждать уголовные дела об избиении участников летних протестов в Москве.

Вопрос о подготовке доклада он вынесет на комиссию и надеется, что она поддержит его предложение.

Каляпин напомнил, что в СК отказались даже зарегистрировать заявления избитых о преступлении и дважды проигнорировали обращения СПЧ по этой ситуации.

Юристы "Комитета против пыток", которым руководит Каляпин, уже направили в ЕСПЧ жалобы пятерых участников летних протестов. По его словам, все заявители пожаловались на незаконное применение к ним физического насилия со стороны сотрудников полиции и Росгвардии, а также на отказы СК проверять эти жалобы. Правозащитники считают, что в отношении заявителей были нарушены статьи Европейской конвенции, гарантирующие право на свободу и личную неприкосновенность, право на справедливое судебное разбирательство и право на свободу собраний.

Одного из потерпевших сотрудник Росгвардии 27 июля в Камергерском переулке ударил дубинкой и электрошокером. Второго пострадавшего в этот же день на Страстном бульваре избили полицейские, сломав ему руку. Еще трое граждан заявили, что пострадали 3 августа: одного избили по пути в ОМВД по району Печатники, второго - при задержании на Трубной площади и в полицейском автобусе, третьего - незаконно задержали и "применили к нему болевые приемы" также на Трубной площади, заявлял Комитет против пыток.

27 июля и 3 августа в центре Москвы прошли несогласованные акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. В каждый из этих дней в городе были задержаны больше тысячи человек.