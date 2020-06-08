Начальнику цеха норильской ТЭЦ предъявили обвинение по делу о разливе топлива

Вячеслав Старостин, задержанный в рамках расследования причин разлива топлива Фото: Следственный комитет РФ/ТАСС

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Следствие по делу о разливе нефтепродуктов из хранилища норильской ТЭЦ-3 предъявило начальнику цеха предприятия Вячеславу Старостину обвинение в нарушении правил охраны природной среды. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

"Начальнику котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 АО "НТЭК" Вячеславу Старостину предъявлено обвинение по статье 246 УК РФ - нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ", - сказала Петренко в понедельник "Интерфаксу".

По ее словам, продолжаются следственные действия, направленные на установление других лиц, "чьи действия или бездействие повлекли как аварию, так и масштабные экологические последствия".

По словам Петренко, создана следственно-оперативная группа из 17 наиболее опытных следователей.

Она отметила, что следователи проверяют "своевременность и достаточность принятых уполномоченными органами в области ГО и ЧС мер по ликвидации последствий аварии".

"С привлечением криминалистов Главного управления криминалистики СК проведены осмотры места происшествия с применением квадрокоптера и иной специальной техники, взяты образцы строительных материалов с разрушенного основания хранилища, а также почвы и воды", - сказала представитель ведомства.

Кроме того, по ее словам, проведены обыски в АО "НТЭК", в подрядных организациях, выполнявших в 2019 году ремонтные работы резервуара.

Кроме того, изъята и изучается документация о техническом состоянии резервуара в период его эксплуатации, документы, связанные с передачей сообщений о произошедшей аварии, в том числе аудиозаписи переговоров и электронные донесения.

Допрошено более 150 свидетелей, в том числе сотрудники ТЭЦ и очевидцы разлива топлива, работники администрации Норильска, краевого управления МЧС, чиновники контролирующих органов в сфере технадзора. Проводятся строительно-техническая и экологическая экспертизы, добавила Петренко.

29 мая на территории ТЭЦ-3 АО "НТЭК" (входит в группу компаний "Норильский никель") произошла разгерметизация одного из резервуаров из-за проседания свайного фундамента и разлив горюче-смазочных материалов на проезжую часть технологической дороги, в результате загорелся едущий по ней автомобиль, водитель не пострадал.

По данным Росприроднадзора, разлилось около 20 тыс. тонн нефтепродуктов, горючее попало в воду рек Далдыкан и Амбарная, которая впадает в озеро Пясино. По факту происшествия возбуждено четыре уголовных дела, в рамках расследования которых задержан и арестован Старостин.

Разлив топлива в Норильске 3 июня объявлен чрезвычайной ситуацией федерального уровня.

Министерство энергетики РФ обратилось к нефтяным компаниям и "Транснефти" с просьбой оказать помощь в ликвидации последствий аварии.