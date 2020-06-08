На Таймыре солярка разлилась за пределы боновых заграждений на реках

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Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Специалисты Минэкологии Красноярского края обнаружили многократное превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) нефтепродуктов в воде за пределами боновых заграждений, установленных для остановки распространения по водной системе Таймыра разлившегося дизельного топлива. Об этом сообщила журналистам в понедельник заместитель министра экологии региона Юлия Гуменюк.

"Основной отбор у нас был на реке Амбарная за бонами, чтобы нам понимать: пропускают ли боны, либо нет, своевременно они были выставлены, либо нет. И у нас на определенном промежутке концентрация варьируется от 80 до 116 ПДК соответственно. За бонами мы видим большую концентрацию растворенных нефтепродуктов. То есть боны на сегодня, предварительно наша оценка, неэффективная мера для того, чтобы исключить загрязнение водного объекта. Либо они были выставлены позже обозначенного срока, после того, как основное пятно уже прошло", - сказала Гуменюк.

Она отметила, что пробы, в которых обнаружено превышение ПДК нефтепродуктов, были взяты в том числе за бонами, установленными перед местом впадения реки Амбарная в озеро Пясино. "Мы побывали в самой крайней точке, это исток Пясино, чтобы понять, добрались дотуда нефтепродукты либо нет", - уточнила замминистра.

Согласно исследованиям краевого Минэкологии, через неделю после аварии на ТЭЦ в Норильске, в ручье Безымянный, ближайшем к месту инцидента, зафиксирована концентрация нефтепродуктов до 1100 ПДК.

"У нас по-прежнему идет выход нефтепродуктов в ручей Безымянный, на сегодня там концентрация порядка 1100 ПДК. Это говорит о том, что почва, по сути, впитала все как губка. 1100 ПДК концентрация - это результаты у нас воскресные", - пояснила Гуменюк.

29 мая на территории ТЭЦ-3 АО "НТЭК" (входит в группу компаний "Норильский никель") произошла разгерметизация одного из резервуаров из-за проседания свайного фундамента и разлив горюче-смазочных материалов на проезжую часть технологической дороги. По данным Росприроднадзора, разлилось около 20 тыс. тонн нефтепродуктов, горючее попало в ручей Безымянный и реки Далдыкан и Амбарная, которая впадает в озеро Пясино. По факту происшествия возбуждено четыре уголовные дела, арестован начальник цеха ТЭЦ. 3 июня разлив топлива в Норильске объявлен чрезвычайной ситуацией федерального уровня.