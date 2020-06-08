В НАО пообещали за 5 дней устранить последствия разгерметизации нефтяной скважины

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Врио главы Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный обратился в Ростехнадзор, Росприроднадзор и прокуратуру с просьбой дать оценку инциденту с разливом нефтесодержащей жидкости на Дюсушевском нефтяном месторождении в понедельник.

Как сообщает пресс-служба региональной администрации, ООО "Полярное сияние", которому принадлежит скважина, принимает меры по зачистке территории и ликвидации последствий, используются сорбенты.

"Вся территория загрязнения находится на отсыпке, что должно облегчить сбор нефтезагрязненного грунта. Полное устранение последствий займет до пяти дней", - говорится в сообщении.

Планируется проведение межведомственной проверки. Будет создана межведомственная рабочая группа для того, чтобы не допустить аварийные ситуации в нефтегазовой отрасли Ненецкого округа, подчеркнули в пресс-службе.

Там добавили, что площадь загрязнения составила около 50 квадратных метров. Скважина перекрыта.

Как сообщалось, в понедельник в НАО произошла разгерметизация скважины. В результате разлилось 10 тонн нефтесодержащей жидкости с обводненностью 90%, то есть концентрация нефти порядка 1 тонны.