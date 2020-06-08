В Заполярье произошел разлив 10 тонн нефти из аварийной скважины

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Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Несколько тонн нефти разлилось из аварийной скважины в Заполярье, сообщил в понедельник "Интерфаксу" информированный источник.

"Произошла разгерметизация скважины Дюсушевского месторождения в Ненецком автономном округе. Наружу вылилось около 10 тонн нефти, загрязнена территория вокруг скважины", - сказал источник.

В настоящее время скважину уже удалось перекрыть. "Разлив более не происходит", - сказал источник.

На место выдвинулись специалисты Ростехнадзора. "Доступ к месту аварии осложнен метеоусловиями. Вертолет с аварийными службами ждет согласования вылета", - сказал источник.

Позднее в региональном управлении МЧС подтвердили, что произошла разгерметизация скважины на территории Дюсушевского месторождения. "Разлилась нефтесодержащая жидкость с обводненностью 90%", - сказал сотрудник пресс-службы.

Лицензия на разведку и добычу на Дюсушевском месторождении принадлежит ООО "Компания полярное сияние" (Московская область).

Авария на ТЭЦ в Норильске

29 мая на ТЭЦ-3 "Норильско-Таймырской энергетической компании", которая обеспечивает энергоснабжение Норильского промышленного района, произошла разгерметизация топливного бака и возгорание нефтепродуктов. Хранилище содержало более 21 тыс. тонн дизельного топлива, горючее попало в воду рек Далдыкан и Амбарная, которая впадает в озеро Пясино.

Аварию удалось локализовать. Полная ликвидация последствий аварии займет, по данным МЧС, порядка двух недель.

Специалисты сообщают, что нефтепродукты проникли в почву на глубину не менее 2-5 см.