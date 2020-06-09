МЧС предложило регионам увеличить площади пляжей ради соцдистанцирования

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - МЧС предложило властям регионов увеличить территории пляжей и зон для купания в условиях пандемии коронавируса.

Туры за рубеж пока запрещены, значит, вырастет посещаемость пляжей внутри России. В МЧС рассудили, что с учетом требования соблюдать между отдыхающими дистанцию в полтора-два метра, существующие пляжи смогут принимать в два раза меньше людей.

Чтобы дать возможность купаться и загорать как можно большему количеству граждан, в МЧС предложили расширить пляжи и зоны для купания, но при этом оборудовать дополнительные спасательные посты.

Отдыхать на "диких пляжах" МЧС не советует: там на берегу и на дне водоемов может быть опасный мусор и нет спастельных постов.

Ранее в этот же день МЧС Москвы пообещало усилить патрулирование водоемов в связи с жаркой погодой и отменой режима самоизоляции. "С установлением жаркой погоды на водоемах столицы ожидается рост отдыхающих, также как и количество маломерных судов", - сказали в ведомстве.