Попова выразила надежду, что дети вернутся на учебу в школу 1 сентября

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор ожидает, что школы России начнут учебный год вовремя - 1 сентября, заявила руководитель ведомства Анна Попова.

"Хотела бы обратить внимание на то, что мы возвращаться в школу будем - мы надеемся, что в сентябре, как положено, 1 сентября", - сказала Попова на совещании главы Совета Федерации Валентины Матвиенко по вопросу защиты семей и детства.

По словам Поповой, проблема детей, оставшихся без привычной школьной учебы, стоит во всем мире. Ведомство, подчеркнула она, готово рассмотреть все возникающие предложения и, по мере изменения эпидемической обстановки, будет вносить изменения в рекомендации о том, как организовать учебу в школе.

Методические рекомендации по организации очных школьных уроков Роспотребнадзор давал ранее.

Как сообщалось, документ ставит своей целью максимально разобщить школьников, ограничив общение разных классов на переменах. Для этого, в частности, предлагается закрепить одну классную комнату за одним классом и ликвидировать общешкольные звонки на урок и с урока: расписание занятий для каждого класса будет индивидуальным.

В Минпросвещения и Минобрнауки также сообщали, что занятия в школах могут начаться 1 сентября, однако, все будет зависеть от эпидемической ситуации и рекомендаций санитарных врачей.