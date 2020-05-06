В Минобрнауки настроены начать новый учебный год в вузах 1 сентября

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Минобрнауки РФ по-прежнему рассчитывает, что учебный год в вузах России начнется вовремя - 1 сентября, однако в каком режиме это произойдет - с присутствием студентов в аудиториях или в дистанционном режиме, - будет зависеть от эпидемической ситуации.

"На данный момент Минобрнауки России придерживается следующих сроков: в этом году последним днем приема документов от абитуриентов на бюджетные места будет 10 августа. Первая волна зачислений состоится 19 августа, вторая - 24-го августа, а 1 сентября все студенты, поступившие в вузы, начнут занятия. Формат обучения будет выбран исходя из эпидемиологической ситуации", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минобрнауки, отвечая на запрос агентства.

В ведомстве также отметили, что сроки приемной кампании в вузы "устанавливаются относительно сроков завершения единого государственного экзамена".

В Минобрнауки напоминают, что в этом году из-за ситуации с коронавирусом взаимодействие абитуриентов и приемных комиссий должно быть максимально переведено в онлайн: в частности, поступающие смогут подать документы в вуз в электронной форме.

Как ранее в среду сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источник в правительстве России, Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в зависимости от развития ситуации с COVID-19 может быть перенесен на середину июля - начало августа. При этом, по словам собеседника агентства, начало учебного года при таком сценарии может быть отложено до 1 октября.

Министр просвещения России Сергей Кравцов позже в среду заявлял, что власти действительно не исключают повторного переноса сроков основной волны ЕГЭ, однако пока это решение не принято и о точных датах говорить рано: к этому вопросу планируется вернуться после 12 мая.

Согласно озвученным ранее решениям, начало основной волны ЕГЭ сдвинуто на 8 июня.