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Роспотребнадзор предложил запретить в школах общение разных классов и проверять мытье рук

Роспотребнадзор предложил запретить в школах общение разных классов и проверять мытье рук
Фото: Reuters

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Российские школы после открытия заработают в новом режиме: каждый класс будет учиться по своему расписанию, следует из рекомендаций Роспотребнадзора.

В тексте рекомендаций, опубликованных ведомством, предлагается изменить время начала первого урока для разных классов и время проведения перемен в целях максимального разобщения классов.

Общение между классами в школе во время перемен и прогулок запретят.

За каждым классом закрепят одну классную комнату, и все уроки будут идти только в ней. Число учеников в каждом классе предписано по возможности сократить.

Объединять классы и группы в группы продленного дня будет запрещено, "вечерние дежурные группы" также будут упразднены.

Массовые мероприятия в школе также исключат, таким образом, под запретом окажутся традиционные для российского начального и среднего образования общешкольные праздники и мероприятия в актовых залах.

Кроме того, Роспотребнадзор рекомендует "максимально организовывать пребывание детей и проведение занятий на открытом воздухе", если позволяет погода. В том числе занятия физкультурой рекомендуется проводить на открытых спортплощадках, сократив количество занятий в закрытом спортзале.

Перед началом занятий в школу пустят только после прохождения "утреннего фильтра" с обязательной проверкой температуры как школьников, так и учителей.

В школах перед открытием пройдет генеральная уборка, затем дезинфекционные мероприятия будут проводиться несколько раз в день - обрабатывать будут все контактные поверхности, от ручек дверей до унитазов. В классах установят приборы для обеззараживания воздуха, после каждого урока классы должны проветриваться. Столы, посуду и столовые приборы в столовой будут дезинфицироваться, а персонал пищеблока будет работать только в масках и перчатках.

Наконец, школам рекомендовано "усилить педагогическую работу по гигиеническому воспитанию обучающихся, воспитанников и их родителей", и контролировать, как учителя и ученики моют руки.

Роспотребнадзор

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