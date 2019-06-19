МГУ немного вырос в новом рейтинге вузов QS

Российские вузы увеличили свое представительство в рейтинге

Разлив медовухи в день студента в главном здании МГУ (архив) Фото: ТАСС, Сергей Карпухин

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Исследовательский центр Quacquarelli Symonds опубликовал глобальный рейтинг университетов QS World University Rankings: в "первой сотне" по-прежнему только один вуз из России - флагман отечественного образования МГУ им. М.В.Ломоносова.

МГУ в новом рейтинге удалось подняться на 6 мест - с 90 строчки на 84-ю. Ближайший его российский конкурент по-прежнему находится в "третьей сотне": в этом году им стал Новосибирский государственный университет (НГУ), занявший 231 место (ранее 244 место). НГУ впервые за всю историю выхода рейтинга QS удалось обогнать Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ), разместившийся на 234 строчке (в прошлом году - 235).

Далее расположились Томский государственный университет (268, ранее 277), Московский государственный технический университет им. Н.Э.Баумана (284, ранее 299), Московский физико-технический институт (302, ранее 213), Высшая школа экономики (322, ранее 343), НИЯУ "МИФИ" (329, без изменений), Уральский федеральный университет (364, ранее 412). Замыкает топ-10 среди российских вузов МГИМО, опустившийся с 355 на 366 место.

Составители рейтинга отмечают несколько тенденций, характерных для российского высшего образования. Во-первых, это растущая доля иностранных студентов в вузах России, во-вторых, хорошие показатели по соотношению количества преподавателей к учащимся (особенно в МГУ, где этот показатель один из самых высоких в мире). Но параллельно составители говорят о слабом росте показателей отечественных университетов по репутации среди работодателей и низких баллах по научной деятельности, которая измеряется с помощью индекса цитируемости.

"Россия предпринимала и продолжает предпринимать весьма амбициозные попытки интернационализировать свои университеты, и мы в QS считаем, что глобальный университет имеет больше возможностей для процветания в современных условиях. По данным этого года, очевидно, что иностранные студенты позитивно реагируют на инициативы Министерства науки и высшего образования РФ, и продолжающееся создание динамичного многонационального сообщества является важным фактором, подчеркивающим улучшение ситуации в России в этом году", - сказал руководитель исследовательского департамента QS Бен Саутер, которого цитируют в пресс-службе российского государственного проекта 5-100 (по продвижению российских вузов на международной арене).

В свою очередь, в Минобрнауки России считают, что рейтинг говорит о положительной динамике в отечественной высшей школе.

"За последние несколько лет произошло значительное расширение представительства российских университетов в ведущих мировых рейтингах, и это говорит о качественных изменениях, происходящих в российском образовании. Что особенно важно, это расширение происходит в наиболее значимых рейтинговых диапазонах. Только за последний год число российских университетов, входящих в топ-400 институционального рейтинга QS, увеличилось с 10 до 13, в топ-500 - с 15 до 16", - сказал министр науки и высшего образования Михаил Котюков, которого также цитируют в пресс-службе проекта 5-100.

Между тем в глобальном рейтинге QS "большой топ-3" по сравнению с прошлым годом не изменился: на первом месте в мире MIT, на втором Стэндфорд, на третьем - Гарвард. Четвертое место за британским Оксфордом, на пятом Калифорнийский технологический университет.

Рейтинг QS World University Rankings выходит с 2004 года. Для составления рейтинга используются шесть критериев: академическая репутация, репутация среди работодателей, индекс цитируемости научных публикаций, соотношение количества преподавателей к учащимся, доля иностранных сотрудников и доля иностранных студентов.