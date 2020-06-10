Глава Бурятии пообещал закрывать кафе и рестораны за проведение шоу и дискотек

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Глава Бурятии Алексей Цыденов призвал бизнес и граждан не нарушать эпидемиологические ограничения и не устраивать массовые мероприятия. Предприятиям общепита он пригрозил, что за такие нарушения он будет закрывать их до конца лета.

Региональный оперативный штаб 9 июня разрешил со среды возобновить работу кафе, ресторанов и столовых, которые были закрыты с 23 марта. Теперь их можно посещать в том числе семьям с детьми, но за одним столом могут находиться не больше двух взрослых.

Для возобновления работы предприятия обязаны зарегистрироваться на портале "Работающая Бурятия", а сотрудники должны получить разрешение от врачей. Сдавать тест на коронавирус не обязательно, однако придется пройти анкетирование, чтобы выяснить, не было ли контактов с зараженными COVID-19. Исполнение этих требований будут проверять.

"Коллегам из общепита: никаких дискотек, шоу-программ, ночных клубов и всего остального - массовые мероприятия запрещены. Кто нарушит - закрывается до конца лета, на 90 дней. Сразу и безоговорочно, апелляция не предусмотрена", - заявил Цыденов.

Он также попросил людей соблюдать масочный режим и "не создавать ситуацию, когда снова тысячи людей останутся без работы", так как заражение одного из работников требует изоляции всего его окружения в коллективе.

Выпускников школ он предупредил, что заразившиеся не смогут сдать ЕГЭ и поступить в вуз.

По данным регионального Роспотребнадзора, на утро 10 июня в республике было подтверждено 2020 случаев заражения коронавирусом, за сутки их число выросло на 64. 11 заболевших умерли.