Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:52Заразились
на 09.06В России 485 253+8 595В мире 7 242 235+123 764

Глава Бурятии пообещал закрывать кафе и рестораны за проведение шоу и дискотек

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Глава Бурятии Алексей Цыденов призвал бизнес и граждан не нарушать эпидемиологические ограничения и не устраивать массовые мероприятия. Предприятиям общепита он пригрозил, что за такие нарушения он будет закрывать их до конца лета.

Экономический кризис

Региональный оперативный штаб 9 июня разрешил со среды возобновить работу кафе, ресторанов и столовых, которые были закрыты с 23 марта. Теперь их можно посещать в том числе семьям с детьми, но за одним столом могут находиться не больше двух взрослых.

Для возобновления работы предприятия обязаны зарегистрироваться на портале "Работающая Бурятия", а сотрудники должны получить разрешение от врачей. Сдавать тест на коронавирус не обязательно, однако придется пройти анкетирование, чтобы выяснить, не было ли контактов с зараженными COVID-19. Исполнение этих требований будут проверять.

"Коллегам из общепита: никаких дискотек, шоу-программ, ночных клубов и всего остального - массовые мероприятия запрещены. Кто нарушит - закрывается до конца лета, на 90 дней. Сразу и безоговорочно, апелляция не предусмотрена", - заявил Цыденов.

Он также попросил людей соблюдать масочный режим и "не создавать ситуацию, когда снова тысячи людей останутся без работы", так как заражение одного из работников требует изоляции всего его окружения в коллективе.

Выпускников школ он предупредил, что заразившиеся не смогут сдать ЕГЭ и поступить в вуз.
По данным регионального Роспотребнадзора, на утро 10 июня в республике было подтверждено 2020 случаев заражения коронавирусом, за сутки их число выросло на 64. 11 заболевших умерли.

Хроника коронавируса. Июнь.

19
Парк Леголенд в Берлине вновь открыт для посетителейВ Непале прошла акция протеста из-за неэффективности принятых правительством мер для борьбы с пандемией коронавируса COVID-198 июня. В Брюсселе клоуны-волонтеры выступили в поддержку медработников и зараженных у больницы Сен-Пьер.7 июня. В нидерландском Неймегене танцы возобновились в новом формате: участники двигались, не вставая со стульев, которые были расставлены в зале на расстоянии 1,5 м.6 июня. В Иордании открылись рестораны и кафе на фоне смягчения карантинных ограничений. В стране зафиксировано 808 заражений COVID-19 и 9 смертей.5 июня. В Мексике число зараженных коронавирусом превысило 100 тысяч человек.4 июня. Парижская галерея Rivoli готовится возобновить работу после вызванного пандемией перерыва. К мероприятию были созданы шляпы для социального дистанцирования, изготовленные из папье-маше и вдохновленные головными уборами династии Сун.4 июня. Крупнейшие казино Лас-Вегаса, которые были закрыты еще в марте, возобновили работу.3 июня. Дизайнер Ники Марквардт из Мюнхена создала шляпу диаметром 1,5 метра для соблюдения социальной дистанции.3 июня. В Берлине готовится к открытию драматический театр.2 июня. В Ираке открыли новое кладбище Вади-эль-Салам для захоронения умерших от COVID-19 недалеко от города Эн-Наджаф. На фото: боец из состава Сил народной мобилизации, вызвавшийся работать на кладбище, сжигает одежду после церемонии погребения.2 июня. В столице Бразилии артисты вышли, чтобы почтить память жертв COVID-19. Число случаев заражения в стране превысило 526 тысяч.2 июня. В Абу-Даби на неделю ограничили въезд и выезд с территории эмирата в связи с карантинными мерами.1 июня. В городском парке Стамбула на газонах нарисовали круги, которые показывают безопасное расстояние для социального дистанцирования. 1 июня. Папа римский Франциск впервые за три месяца обратился к верующим из окна Апостольского дворца в Ватикане.1 июня. В баре испанской Памплоны роботы-официанты доставляют еду и напитки гостям, а также забирают грязную посуду.1 июня. В Амстердаме с 1 июня введено обязательное ношение масок в общественном транспорте.1 июня. В Москве в начале лета возобновляют работу торговые центры, гипермаркеты, стрит-ритейл, автосалоны и предприятия бытовых услуг.1 июня. В Бангкоке открылись кинотеатры с ограничением числа посетителей в зависимости от площади залов.
Парк Леголенд в Берлине вновь открыт для посетителей
Бурятия Алексей Цыденок коронавирус

Новости по теме

Новости

Депутаты Госдумы попросили Минстрой не закрывать подвалы от кошек

Прокуроры проследят за домашним арестом Ефремова

Структура "Ростеха" начала отзывать из больниц аппараты ИВЛ "Авента М"

Патрушев предупредил о попытках расколоть российское общество перед голосованием по Конституции

Патрушев предупредил о попытках расколоть российское общество перед голосованием по Конституции

Готовившего взрыв в школе красноярского подростка направят на принудительное лечение

Готовившего взрыв в школе красноярского подростка направят на принудительное лечение

Что случилось этой ночью: среда, 10 июня

Песков объяснил низкую смертность от COVID в РФ эффективной системой здравоохранения

Песков объяснил низкую смертность от COVID в РФ эффективной системой здравоохранения

МГУ поднялся на десять позиций в рейтинге вузов QS

МГУ поднялся на десять позиций в рейтинге вузов QS
ДТП с участием Михаила Ефремова

На Ефремова наденут электронный браслет на время домашнего ареста

ДТП с участием Михаила Ефремова

Актера Ефремова отправили под домашний арест за смертельное ДТП

Актера Ефремова отправили под домашний арест за смертельное ДТП
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');