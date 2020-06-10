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Жителей Петербурга с мая оштрафовали на 17 млн рублей за прогулки в парках

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - В Санкт-Петербурге ежедневно составляют в среднем по 200 протоколов за нарушение запрета на посещение парков, скверов и детских площадок, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе городского комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности в среду; общая сумма штрафов с начала мая достигла 17 млн рублей.

"За понедельник, когда была теплая погода, было составлено 270 протоколов по статье 8.6.1, за прошедшие сутки - около 140 протоколов, но вчера был дождь. В среднем в сутки полиция составляет и передает в комитет около 200 протоколов", - сказал собеседник.

В комитете добавили, что почти все протоколы касаются нарушений запретов на посещение парков, скверов и детских площадок.

С мая, когда комитет стал принимать решения по протоколам, составленным по статье 8.6.1 закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях" (нарушение режима повышенной готовности в северной столице), вынесено штрафов на 17 млн рублей, сообщили в ведомстве.

Штраф за нарушение ограничений, призванных сдержать распространение COVID-19, в Петербурге составляет от 4 до 5 тысяч рублей.

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