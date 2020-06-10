Госсекретарь США раскритиковал Россию за призыв в армию жителей Крыма

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия набирает в Крыму призывников в армию под страхом уголовного наказания.

"С 2015 года Россия призвала на службу в свои вооруженные силы тысячи мужчин Крыма и применила уголовное наказание в отношении тех, кто не подчинился", - сказал он в среду по случаю публикации доклада о религиозных свободах в мире за 2019 год.

Госсекретарь призвал Москву остановить "притеснения" тех, кто выступает против "оккупации" Крыма, освободить "неправомерно задержанных украинцев" и вернуть контроль над полуостровом Киеву. Помпео подчеркнул: "Крым - это Украина".

Крым, который после развала СССР остался в составе независимой Украины в качестве автономной республики, в марте 2014 года на фоне смены власти в Киеве присоединился к России после регионального референдума. Украина его результаты не признает, считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией.

Страны Евросоюза и США называют действия РФ аннексией, по этой причине они ввели санкции в отношении сотен компаний, политиков и бизнесменов. Россия заявляет, что тема Крыма закрыта навсегда, полуостров принадлежит ей.