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Низкая смертность среди заразившихся COVID-19 в России смутила представителя ВОЗ

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил в среду, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России, исходя из количества населения страны.

"Это, конечно, необычно, что количество смертей относительно количества подтвержденных случаев является очень низким", - заявил он на брифинге ВОЗ.

Райан оценил высокий уровень тестирования людей на наличие COVID-19 в России, однако подчеркнул, что российские власти должны объяснить, какой метод они используют, заявляя о причинах смерти больных с коронавирусом. "Важно, чтобы власти предоставили метод, по которому проводится подтверждение причин смертей для того, чтобы удостовериться, что они точно и должным образом подтверждают их", - отметил эксперт.

По словам Райана, в европейском регионе, где наблюдается высокая смертность, системы здравоохранения схожи с российской с точки зрения развитости и доступности.

В то же время эксперт подчеркнул, что в некоторых странах могут завышать показатель случаев смерти среди пациентов с коронавирусом. "В некоторых случаях могут завышать, могут быть другие основные причины заболевания", - сказал он.

По данным Райана, существует стандарт официального подтверждения смерти, разработанный ВОЗ, который предоставлен каждому государству-члену организации для должной сертификации летальных исходов среди заразившихся COVID-19.

Хроника 09 января – 10 июня 2020 годаПандемия коронавируса
ВОЗ Майк Райан Коронавирус

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