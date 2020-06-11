Роспотребнадзор определил регионы для популяционного исследования иммунитета к COVID-19

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Проведение оценки популяционного иммунитета к вирусу SARS CoV-2 запланировано на территории трех пилотных субъектов РФ, сообщает Роспотребнадзор.

В июне 2020 года исследование планируется провести на территориях Хабаровского края, Тюмени и Санкт-Петербурга.

Уточняется, что в исследование планируется включить "детей от 1 года до 17 лет включительно, а также взрослых шести возрастных групп (18 - 29 лет, 30 - 39 лет, 40 - 49 лет, 50 - 59 лет, 60 - 69 лет, 70 лет и старше)".

Данные о состоянии популяционного иммунитета, которые будут получены в ходе исследования, необходимы для разработки прогноза развития эпидемиологической ситуации в отдельно взятом регионе и в стране в целом, а также для выявления особенностей эпидемического процесса и планирования мероприятий по профилактике коронавирусной инфекции, говорится в сообщении.