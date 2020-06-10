Главврач Коммунарки прибыл в Дагестан с бригадой врачей для борьбы с коронавирусом

Денис Проценко Фото: Муса Салгереев/ТАСС

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Глава Дагестана Владимир Васильев встретил в махачкалинском аэропорту группу врачей во главе с главврачом московской больницы в Коммунарке Денисом Проценко, которая прибыла в республику на помощь в борьбе с COVID-19, сообщил агентству "Интерфакс" представитель управления по информационной политике республики.

"В составе специалистов высококвалифицированные медицинские сотрудники из ведущих стационаров Москвы. Бригаду врачей возглавил главврач Городской клинической больницы №40 (медцентр в Коммунарке) Проценко", - говорится в сообщении.

Проценко отметил, что прибывшие в Дагестан медики лечат пациентов с COVID-19 с 29 февраля этого года.

"За этот период они уже пролечили более трёх тысяч пациентов. У нас все технологии выстроены. Наша команда приехала для того, чтобы поделиться опытом, продолжить помогать", - привел представитель управления слова главного врача Коммунарки.

Среди прибывших врачей инфекционисты, рентгенолог, терапевт и анестезиолог. Гости с собой привезли также партию лекарственных препаратов.

В свою очередь глава Дагестана отметил значимость приезда высококвалифицированных врачей.

"У вас есть большой и бесценный опыт. Мы видели, переживали за вас, и, конечно, вы сможете оказать бесценную консультацию, дать советы, помочь нашим специалистам. Мы завтра провожаем предшествующую бригаду, замечательные специалисты. Кстати, нам очень приятно, и мы очень гордимся тем, что они высоко оценивают наших врачей, их профессионализм, умения, знания. Но то, что вы сделали в этой борьбе, вы были первыми. Это ничем не заменить", - сказал Васильев.

20 мая в Дагестан из Москвы прибыла первая группа врачей Министерства здравоохранения России.