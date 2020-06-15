Минздрав РФ заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Дагестане

Полевой госпиталь Минобороны РФ для пациентов с COVID-19 в Ботлихе Фото: Муса Салгереев/ТАСС

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Глава Минздрава России Михаил Мурашко констатировал, что Дагестан успешно справляется с последствиями резкого роста заболеваемости COVID-19.

"И сегодня хочется отметить, что ситуация стабилизировалась не только по заболеваемости и по улучшению исходов, мы видим и по тестированию. Это важный элемент. За последний месяц количество тестирований увеличилось более чем в шесть раз", - сказал Мурашко в понедельник на совещании у премьера Михаила Мишустина с вице-премьерами.

Министр добавил, что стабилизировать ситуацию в республике удалось за три недели, в этом процессе принимали участие, помимо Минздрава, Минобороны, Роспотребнадзор и федеральные клиники.

Мурашко сообщил, что экспертов для помощи в борьбе с COVID-19 ведомство направляет и в другие регионы России. Ведущие специалисты и врачи помогают, добавил министр, в том числе в локализации локальных вспышек коронавируса в больницах, которые занимаются плановой помощью пациентам.

18 мая президент РФ Владимир Путин потребовал максимально ускорить решение вопросов с оснащением медучреждений Дагестана, где отмечался высокий уровень заболеваемости коронавирусом.