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Минздрав РФ заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Дагестане

Минздрав РФ заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Дагестане
Полевой госпиталь Минобороны РФ для пациентов с COVID-19 в Ботлихе
Фото: Муса Салгереев/ТАСС

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Глава Минздрава России Михаил Мурашко констатировал, что Дагестан успешно справляется с последствиями резкого роста заболеваемости COVID-19.

"И сегодня хочется отметить, что ситуация стабилизировалась не только по заболеваемости и по улучшению исходов, мы видим и по тестированию. Это важный элемент. За последний месяц количество тестирований увеличилось более чем в шесть раз", - сказал Мурашко в понедельник на совещании у премьера Михаила Мишустина с вице-премьерами.

Министр добавил, что стабилизировать ситуацию в республике удалось за три недели, в этом процессе принимали участие, помимо Минздрава, Минобороны, Роспотребнадзор и федеральные клиники.

Мурашко сообщил, что экспертов для помощи в борьбе с COVID-19 ведомство направляет и в другие регионы России. Ведущие специалисты и врачи помогают, добавил министр, в том числе в локализации локальных вспышек коронавируса в больницах, которые занимаются плановой помощью пациентам.

18 мая президент РФ Владимир Путин потребовал максимально ускорить решение вопросов с оснащением медучреждений Дагестана, где отмечался высокий уровень заболеваемости коронавирусом.

Хроника коронавируса. Июнь.

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Дагестан коронавирус

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