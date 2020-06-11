Рубль открыл торги гэпом вниз к доллару и евро

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Курсы доллара и евро быстро растут на "Московской бирже" в четверг утром, рубль заметно дешевеет к бивалютной корзине на фоне снижения интереса инвесторов к рисковым активам и падающих котировок нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 68,94-69,13 рубля за доллар. По итогам первой минуты торгов курс вырос на 58,75 копейки и составил 69,09 рубля за доллар. Евро подорожал на 57,75 копейки до 78,51 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подорожала на 58,29 копейки к уровню закрытия среды, до 73,33 рубля.

Доллар при этом оказался на 46,92 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 58,46 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль активно дешевеет к доллару и евро на старте последних на этой неделе торгов. Инвесторы закрывают позиции перед длительными праздничными выходными в России и на фоне общемирового снижения интереса к риску, в частности, связанного с итогами заседания ФРС США. Негативное влияние на рубль оказывают также падение цен на нефть и возобновление обсуждения темы антироссийских санкций в Конгрессе США.

ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, говорится в коммюнике Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) по итогам заседания, прошедшего 9-10 июня.

Решение FOMC совпало с прогнозами экономистов и участников рынка. Оно было принято всеми десятью членами комитета единогласно.

По словам председателя ФРС Джерома Пауэлла, пандемия коронавируса несет в себе огромные трудности и крайнюю неопределенность в отношении будущего. В этих условиях регулятор намерен сохранять базовую процентную ставку на текущем уровне до конца 2022 года.

Рынки негативно реагируют на признаки второй волны коронавируса в США, где зафиксирован рост числа инфицированных. Так, в Техасе за одни сутки было выявлено 2 504 новых случаев коронавируса, что является максимумом с начала пандемии. Общее число выявленных случаев заболеваемости COVID-19 в Штатах достигло 2 млн, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

Дополнительным негативным фактором для рубля выступает предложение ряда представителей республиканской партии в Палате представителей Конгресса США ввести "самые жесткие из когда-либо предлагавшихся" санкции в отношении России, Ирана и Коммунистической партии Китая.

В докладе по стратегии национальной безопасности содержится "предложение ввести вторичные санкции в отношении российских нефтегазовых проектов, в отношении российского суверенного долга, пророссийски настроенных структур в других странах, а также определение России как страны - спонсора терроризма".

Все предложенные в докладе меры носят рекомендательный характер и не считаются законопроектом, внесенным на рассмотрение Конгресса.

Цены на нефть снижаются в четверг на фоне нового витка опасений насчет избытка предложения при слабом спросе. Еженедельный доклад министерства энергетики США, обнародованный в среду, показал рост запасов нефти в стране до очередного рекорда.

К 10:01 по Москве августовские фьючерсы на Brent дешевели в Лондоне на 3,38% - до $40,32 за баррель. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на 1,3%. Июльские фьючерсы на WTI на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени дешевели на 3,86% - до $38,07 за баррель. К закрытию рынка в среду цена этих контрактов увеличилась на 1,7%.

Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 5 июня, увеличились на 5,72 млн баррелей, сообщило Минэнерго. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали, что статистика покажет снижение запасов на 3,2 млн баррелей.

Запасы бензина в Штатах на прошлой неделе выросли на 866 тыс. баррелей, дистиллятов - на 1,568 млн баррелей.