Рынок акций РФ открылся снижением индексов РТС и МосБиржи на 1,5%

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг снижением цен blue chips на фоне общемировой нисходящей коррекции на итогах заседания Федрезерва США и опасений второй волны заболеваний коронавирусом в Штатах; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов потеряли по 1,5%, при этом лидерами отката выступают акции "Россетей" и "Роснефти" из-за отсечки на бирже дивидендов компаний за 2019 год.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2743,94 пункта (-1,5%), индекс РТС - 1258,49 пункта (-1,5%); цены большинства основных "фишек" на Московской бирже снизились в пределах 3,1%. Доллар вырос до 69,07 рубля (+0,57 рубля).

Подешевели акции "Россетей" (-5,4%, до 1,4792 рубля; -8% "префы", до 2,197 рубля), "Роснефти" (-4,9%, до 380,9 рубля). Дивиденды "Россетей" на обыкновенные акции составят 0,0885 рубля на бумагу, на "префы" - 0,1893 рубля; дивиденды "Роснефти" за II полугодие 2019 года составят 18,7 рубля на акцию.

Также просели бумаги "Аэрофлота" (-3,1%), АФК "Система" (-2,7%), "Газпром нефти" (-2,5%), "НОВАТЭКа" (-2,5%), "Татнефти" (-2,3%), Сбербанка (-2,1%), "Интер РАО" (-2,1%), ВТБ (-1,9%), "Норникеля" (-1,7%), "Газпрома" (-1,7%), "Сургутнефтегаза" (-1,6%). Выросли акции ПАО "Полюс" (+2,1%), Polymetal (+2,2%).

В США предложили ввести новые санкции против России

К негативным для рынка акций РФ новостям можно отнести сообщения из США, где республиканцы в Палате представителей Конгресса США опубликовали в среду, 10 июня, доклад по стратегии национальной безопасности, в котором, в частности, предлагается ввести "самые жесткие из когда-либо предлагавшихся" санкции в отношении России, Ирана и Коммунистической партии Китая.

В том, что касается России, в стратегии содержится "предложение ввести вторичные санкции в отношении российских нефтегазовых проектов, в отношении российского суверенного долга, пророссийски настроенных структур в других странах, а также определение России как страны - спонсора терроризма". Все предложенные в докладе меры носят рекомендательный характер и не считаются законопроектом, внесенным на рассмотрение Конгресса.

По оценке ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, в четверг возможна коррекция вниз по индексу РТС вслед за мировыми фондовыми индексами - поводом к усилению продаж могли стать сообщения о резком увеличении числа заболевших COVID-19 в отдельных штатах США (более 2 тыс. новых случаев за сутки было зарегистрировано в Техасе, 1 371 случай - в штате Флорида). Комментарий ФРС США дал основания ожидать длительного периода низких процентных ставок, регулятор подтвердил обсуждение таргетирования кривой процентных ставок в качестве одной из возможных мер монетарной политики, которая может быть применена в перспективе.

Прогнозы ФРС не внушают оптимизма

Прогнозы ФРС не вызвали оптимистичной реакции рынков, поскольку они не только обещают поддержку ликвидности, но и демонстрируют признание серьезности проблем в реальной экономике (эффективность решения которых монетарными методами является темой для дискуссий среди экономистов). Прогноз ФРС предполагает, что на полное восстановление экономической активности понадобится три года, отмечает аналитик.

По словам аналитика Промсвязьбанка Евгения Локтюхова, на мировых фондовых рынках наблюдается усиление коррекционных настроений после завершения заседания ФРС, заставляющих опасаться более замедленного восстановления экономической активности. Глава ФРС Пауэлл на пресс-конференции заявил, что регулятор даже не готов "думать о повышении ставки" ввиду тяжелого состояния рынка труда и ожидаемой продолжительности восстановления экономики.

Повышения неопределенности относительно дальнейшего развития событий в мировой экономике выступает неплохим поводом для охлаждения мировых рынков, продемонстрировавших последнее время хороший рост и выглядящих уже несколько перегретыми.

Ввиду заметного ухудшения внешнего фона, а также предстоящих "длинных" выходных в России, в четверг ожидается развитие волны фиксации прибыли и на российском фондовом рынке. Дополнительным техническим негативным фактором может стать "отсечка" дивидендов в акциях "Роснефти" за 2019 год (18,07 руб. на акцию). В результате индекс МосБиржи может откатиться в зону 2700-2750 пунктов.

В США индексы в среду, 10 июня, показали смешанную динамику после завершения заседания Федрезерва: индикаторы Dow Jones и S&P 500 снизились по итогам второй сессии подряд, в то время как Nasdaq (+0,7%) впервые завершил торги выше 10 000 пунктов.

Федрезерв сохранил процентную ставку в диапазоне 0-0,25%

Федеральная резервная система (ФРС) сохранила процентную ставку в диапазоне 0-0,25% годовых и сообщила, что не ожидает ее повышения до конца 2022 года. Помимо этого, ФРС впервые с декабря прошлого года опубликовала прогноз для экономики США. Регулятор ожидает падения ВВП страны на 6,5% в текущем году. Согласно обновленному прогнозу, экономика США вырастет на 5% в 2021 году и на 3,5% в 2022 году.

Глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что падение ВВП США во втором квартале 2020 года, вероятно, окажется рекордным. Он отметил "исключительную неопределенность" в отношении масштаба экономического спада в Щтатах, добавив, что темпы падения ВВП будут зависеть от дальнейшего распространения коронавируса. По словам Пауэлла, пандемия коронавируса несет в себе огромные трудности и крайнюю неопределенность в отношении будущего.

Тем временем министерство финансов страны сообщило, что дефицит госбюджета США в мае составил $398,821 млрд, что на 92% больше показателя за тот же месяц прошлого года ($207,768 млрд). За восемь месяцев 2020 финансового года, который начался 1 октября, отрицательное сальдо бюджета США увеличилось в 2,5 раза - до рекордных $1 трлн 880,3 млрд.

В Азии в четверг индексы снижаются (японский Nikkei 225 упал на 2,8%, китайский Shanghai Composite просел на 0,8%, гонконгский Hang Seng теряет 1,7%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 теряет 1,8%).

Опасения второй волны эпидемии коронавируса в Штатах

На рынках также возросли опасения второй волны эпидемии коронавируса в Штатах. 10 июня стало известно о росте заболеваемости COVID-19 в США: в Техасе за одни сутки было выявлено 2 504 новых случая коронавируса, что является максимумом с начала пандемии. Общее число выявленных случаев заболеваемости COVID-19 в США достигло 2 млн, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

Нефть в четверг также дешевеет на фоне нового витка опасений насчет избытка предложения при слабом спросе; цена Brent находится почти на $0,6 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ в среду. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $40,36 за баррель (-3,3% и +1,3% накануне), июльская цена WTI - $38,13 за баррель (-3,7% и +1,7% в среду).

Еженедельный доклад министерства энергетики США, обнародованный в среду, показал рост запасов нефти в стране до очередного рекорда. При этом по прогнозам ФРС, восстановление американской экономики не будет быстрым.

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли на 5,72 млн баррелей при прогнозах снижения на 1,85-3,2 млн баррелей, также увеличились резервы бензина при ожидавшемся сокращении.

Количество свободных мощностей в нефтедобывающем секторе как в США, так и в других странах мира является слишком значительным, пишет Dow Jones.