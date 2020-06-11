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В СК изучат видео из отдела полиции, где задержанный ломает батарею и получает ожоги кипятком

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - В СКР сообщили, что в Калининграде задержали второго подозреваемого по делу о гибели в отделе полиции задержанного Ивана Вшивкова, который обварился кипятком из батареи. Также следователи получили видеозапись, на которой видно, как Вшивков ломает батарею в камере и получает первые ожоги.

"Следствие уже получило данное видео в материалы дела. Эксперты его детально изучат", - сказал "Интерфаксу" представитель областного главка СКР.

В СМИ появилось видео, предположительно, снятое полицейским, который уговаривает Вшивкова успокоиться и лечь спать. Задержанный говорит, что не пьян и что его задержали незаконно. Камеру наблюдения в камере он не ломал, она сама упала, отмечает он. Затем видно, как он рванул руками батарею с горячей водой, и из нее начал вырываться кипяток, а Вшивков отошел в сторону.

Вшивкова задержали в ночь на 20 октября 2019 года по подозрению в мелком хулиганстве и доставили в дежурную часть по Московскому району Калининграда. В помещении для задержанных он повредил батарею и затем умер в больнице от термических ожогов. По факту его смерти было возбуждено уголовное дело. В СК отметили, что расследование продолжается.

Бывшему начальнику смены дежурной части районного отдела МВД предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. 10 июня в деле появился второй фигурант - задержали бывшего старшего оперативного дежурного ОМВД Московского района.

По версии следствия, подозреваемые знали, что в камере Вшивкова из батареи хлещет кипяток, но не выпускали задержанного из помещения примерно полчаса, оставив "в условиях, явно угрожающих его жизни и здоровью".

Калининград МВД СКР Иван Вшивков

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