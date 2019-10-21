Задержанный сорвал батарею в отделе полиции и умер от ожогов

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - В Калининграде в отделе полиции по Московскому району 36-летний задержанный повредил батарею отопления и ошпарился кипятком. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления МВД. Его доставили в больницу, где он умер от ожогов.

По версии следствия, батарею он повредил умышленно.

В полицию его доставили по подозрению в мелком хулиганстве. Это случилось в минувшие выходные.



Руководство ГУ МВД инициировало проверку в связи со случившимся.

По данным источника в экстренных службах издания "Klops.ru", подозреваемого задержали за неадекватное поведение. Сначала он сломал в отделе полиции камеру видеонаблюдения, затем оторвал батарею и получил термические ожоги 70% поверхности тела.