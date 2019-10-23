В Калининграде после смерти задержанного от ожогов, полученных в ОВД, возбуждено дело

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - В Калининграде возбуждено уголовное дело по факту смерти административно задержанного, который повредил батарею отопления и ошпарился кипятком, сообщила пресс-служба регионального СКР.

"Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 293 УК РФ (о халатности) по материалам доследственной проверки по факту смерти 36-летнегно гражданина, поступившего в больницу из ОМВД России по Московскому району города Калининграда", - говорится в пресс-релизе.

Как полагает следствие, должностные лица полиции не обеспечили надлежащий контроль за безопасным содержанием, поведением и состоянием здоровья задержанного, что привело к ожогам.

По уголовному делу проводятся допросы, назначен ряд экспертиз, устанавливаются все обстоятельства расследуемого преступления, добавили в ведомстве

Ночью 20 октября в дежурную часть по Московскому району был доставлен мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Он был задержан за административное нарушение по ст. 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство"). Находясь в помещении для содержания задержанных, он повредил радиатор отопления, в результате чего получил термические ожоги горячей водой.

Полицейские оказали ему первую помощь и вызвали скорую. Задержанный был госпитализирован и скончался в больнице.