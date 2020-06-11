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ЦИК не нашел подтверждений принуждения к участию в электронном голосовании

ЦИК не нашел подтверждений принуждения к участию в электронном голосовании
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова сообщила, что комиссия пока не нашла подтверждений сообщениям о принуждении к участию в электронном голосовании по поправкам в Конституцию России.

"В основном это были фейки. Ни одно заявление, которое пришло, пока не подтвердилось. Но это не значит, что их (таких случаев - ИФ) не может быть. Поэтому мы договорились на уровне руководства Москвы, что всю информацию, которая идет к нам по горячей линии, мы будем передавать, чтобы понять, что реально, а что спровоцировано", - сказала журналистам Памфилова.

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По ее словам, проверка показала, что сообщения были о принуждении в несуществующих департаментах.

"Поэтому я пока не готова ответить на вопрос, есть ли такие случаи и если есть, в каких масштабах. Но то, что предметно мы всех обяжем проверить на всех уровнях, это я обещаю. Если у СМИ есть данные, что живые люди готовы это подтвердить, - пожалуйста", - заверила она.

При этом Памфилова сообщила, что она против анонимности граждан, которые жалуются на случаи принуждения. "Анонимность анонимности рознь. Если человек сочиняет, а потом говорит "ах, я боюсь"... анонимность имеет место, только если представленные факты можно доказать безусловно. Если он говорит: "Я знаю, но меня не называйте", грош цена такой гражданской активности. Если хочешь навести порядок, бери на себя ответственность, рискуй и доказывай - "да, мне звонил мой начальник", - подчеркнула она.

Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что работников бюджетных предприятий якобы обязывают предоставлять логины и пароли к сайту госуслуг, авторизация через который необходима для участия в электронном голосовании.

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Отслеживать такие случаи пообещала и глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

"Я хочу сразу предупредить коллег и в Москве, и в Нижегородской области, если будут поступать заявления, что кто-то кого-то заставляет где-то регистрироваться и обязательно таким образом голосовать, спуску давать не будем. Полная свобода выбора, как голосовать человеку, должна быть. Хочет обычным способом - пускай, а не там, где ему какой-то начальник пытается приписать! Очень жестко будем за этим следить, всю информацию будем вытаскивать на свет и проверять!", - сказала она на заседании в среду.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля, но фактически оно будет идти в течение семи дней - с 25 июня по 1 июля. Первые шесть дней в Москве и Нижегородской области будет идти электронное голосование.

Хроника 15 января – 11 июня 2020 годаИзменение Конституции
ЦИК РФ

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