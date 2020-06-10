Памфилова отвергла обвинения в агитации за поправки в Конституцию

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Председатель Центризбиркома Элла Памфилова отрицает, что комиссия агитирует голосовать за поправки в Конституцию. Так она ответила на обвинения участников кампании "Нет!", которые заявили, что ЦИК по сути агитирует за эти изменения, вместо информирования, и потребовали права агитировать против поправок.

"Функция избирательной системы - информирование граждан, разъяснение, это наша функция, мы имеем на это право. Все обвинения в адрес избирательной системы, что мы занимается агитацией, несостоятельны. Никто нигде мне не покажет листовку, где ЦИК говорит - голосуй за или против какой-то поправки", - сказала Памфилова.

По ее словам, закон, специально принятый для проведения общероссийского голосования по поправкам, не регулирует вопрос агитации.

"Но то, что она не регулируется этим законом, не значит, что ее в принципе нет! Все, что не запрещено, то разрешено. У нас гарантируется свобода слова. И каждый имеет право выражать свою позицию, что активнейшим образом делают те, кто посчитают, что им нельзя агитировать! Посмотрите, весь интернет, все социальные сети, что там преобладает? Их агитация негативная, на грани фола иногда, вранья и лжи. Прекрасно агитируют против, и при этом плачутся, что они не могут агитировать", - заявила Памфилова.

Информация о поправках опубликована на сайте для электронного голосования по изменению Конституции, сначала там не было сведений о поправке об "обнулении" президентских сроков. Также избирателей будут информировать о сути поправок волонтеры, с которыми договорился ЦИК. В бюллетене для голосования суть поправок изложена не будет.