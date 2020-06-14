Путин отметил, что поправки в Конституцию существенно ограничат полномочия президента

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин назвал странной критику поправок в Конституцию партией КПРФ под предлогом появления в стране "диктатуры", отметив, что изменения в основной закон, наоборот, ограничивают власть главы государства.

"Что касается укрепления олигархического правления и усиления власти президента, тем более (его) диктатуры. Наоборот, ведь президент отдает от себя очень существенную часть полномочий", - сказал он в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК).

Как пояснил глава государства, "если сегодня президент сам утверждает председателя правительства с согласия Госдумы, а затем без всякого согласия парламента страны назначает министров фактически, то ситуация меняется кардинально".

"Теперь окончательное решение по председателю правительства принимает сам парламент, так же, как по министрам, а президент в предложенном варианте Конституции не имеет права их отклонить, - отметил он. - Существенная часть полномочий передается парламенту".

"Что касается этой критики слева, со стороны партии (КПРФ - ИФ), она звучит для меня несколько странно. Во-первых, в ходе голосования в государственной думе, фракция КПРФ воздержалась от голосования, не призывала голосовать против", - заметил Путин.

Он согласился, что Совет Федерации не утверждает силовых министров.

Но все равно, по его словам, президент должен провести консультации. "Это значит, что эти люди должны выйти на свет Божий, выступить в Совете Федерации, рассказать о себе, рассказать о том, как они предполагают организовывать свою работу, прийти в Совет Федерации доложить об этой работе. Это еще один шаг туда, вперед, к демократизации нашего общества. Постепенно, без рывков, но именно в этом направлении", - добавил глава государства.

Как сказал Путин, "для наших левых партий, для наших оппонентов в коммунистической партии, слово "диктатура" является органичным, потому что они всегда выступали за диктатуру пролетариата, и на самом деле это была диктатура одной партии, ее власть, ее монополия была напрямую закреплена в конституции СССР 1977 года".

"Здесь ничего подобного нет, и даже в действующей конституции 1993 года, которую мы не меняем, а только вносим дополнительные поправки, говорится, что Россия - это многопартийное государство", - отметил он.

Вместе с тем, комментируя позицию КПРФ по поправкам, Путин заявил, что все политические силы в стране имеют право на свою точку зрения.

"Это не минус, а, скорее, плюс, потому что дает возможность еще раз взглянуть на то, что предлагается, а людям - осмыслить, принять решение по этому вопросу, согласившись с определенными критическими тезисами, либо не согласившись с ними", - добавил глава государства.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля, но фактически будет идти в течение семи дней с 25 по 1 июля. Первые шесть дней в Москве и Нижегородской области будет идти электронное голосование.