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Песков не видел расследование ФБК о главе Росприроднадзора

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - В Кремле еще не видели расследование Фонда борьбы с коррупцией об имуществе главы Росприроднадзора Светланы Радионовой, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, все чиновники этого уровня "декларируют и имущество, и доходы, и так далее и тому подобное" и эти данные регулярно проверяются.

ФБК Алексея Навального 10 июня выпустил расследование, в котором сообщил, что у родственников Радионовой обнаружена недвижимость общей стоимостью 720 млн рублей, в том числе за рубежом.

Росприроднадзор Светлана Радионова ФБК Алексей Навальный Дмитрий Песков

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