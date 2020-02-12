Глава ФБК Жданов официально стал обвиняемым из-за отказа удалять видео по иску Усманова

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Московская прокуратура вручила обвинительный акт о неисполнении решения суда директору Фонда борьбы с коррупцией Ивану Жданову, сообщил оппозиционер в своем аккаунте в твиттере в среду.

"Закончилось ознакомление с материалами дела по неудалению фильма "Он Вам не Димон" из ютуба Навального. Сегодня в прокуратуре города Москвы мне вручили обвинительный акт. Теперь я официально обвиняемый", - написал Жданов на своей странице.

Он отметил, что скоро дело начнет рассматривать Тверской районный суд Москвы.

Как сообщалось, в конце лета прошлого года Федеральная служба судебных приставов уведомила Жданова о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 315 УК РФ (злостное неисполнение представителем власти коммерческой или иной организации вступивших в законную силу приговора суда, решения суда или иного судебного акта, а равно воспрепятствование их исполнению).

По словам его адвоката Владимира Воронина, это связано с тем, что Жданов "якобы в качестве руководителя ФБК не исполняет решение суда и не удаляет из интернета фильм "Он вам не Димон".

Удалить из интернета фильм-расследование "Он вам не Димон" ФБК и его основателя Алексея Навального в сентябре 2017 года обязал Люблинский суд Москвы по иску бизнесмена и фигуранта расследования Алишера Усманова. В фильме утверждалось, что Усманов передал особняк с земельным участком более 4 га в Одинцовском районе Подмосковья в дар фонду "Соцгоспроект". Как отмечалось, пост главы наблюдательного совета в фонде занимает однокурсник теперь уже бывшего премьер-министра РФ Дмитрия Медведева Илья Елисеев. В исковом заявлении бизнесмен не требовал от ответчиков денежной компенсации, а просил лишь опровергнуть сведения, распространенные в видеосюжетах, и текстах на сайтах ответчиков, которые, как он заявлял, не соответствуют действительности.

Суд решил, что опровержение должно быть размещено на сайтах оппозиционера и ФБК на протяжении трех месяцев. Позже Мосгорсуд уточнил, что удалить необходимо только те фрагменты фильма, которые оспаривались. Навальный заявлял, что не собирается исполнять решение суда.

В феврале аналогичное дело завели на бывшего главу ФБК Романа Рубанова. Он был объявлен в федеральный розыск.