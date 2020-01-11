Минюст РФ вменил ФБК нежелание регистрироваться в качестве иноагента

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Минюст РФ вменяет основанному оппозиционером Алексеем Навальным Фонду борьбы с коррупцией (ФБК), включенному в реестр иностранных агентов, нежелание зарегистрироваться в этом статусе, сообщили в пресс-службе министерства.

"Главным управлением Минюста России по Москве в рамках проведенного текущего контроля за деятельностью некоммерческой организации (НКО - ИФ) "Фонд борьбы с коррупцией" установлен факт осуществления ею деятельности в качестве некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, без подачи соответствующего заявления о включении в реестр", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в "Интерфакс" в ответ на запрос.

В ведомстве напомнили, что в соответствии с законом, НКО, намеревающаяся после госрегистрации осуществлять свою деятельность в качестве некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, "обязана до начала осуществления такой деятельности подать в Минюст России заявление о включении ее в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента".

"Кодексом РФ об административных правонарушениях (ст. 19.34 КоАП - ИФ) предусмотрено, что за осуществление деятельности некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента, не включенной в реестр, - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей", - говорится в пресс-релизе.

В нем отмечается, что в связи с выявлением в деятельности ФБК признаков указанного правонарушения, столичным главком министерства в адрес организации направлено уведомление о составлении соответствующего протокола.

Ранее в пятницу директор ФБК Иван Жданов опубликовал письмо Минюста, в котором его приглашают 31 января присутствовать на составлении протокола об административном нарушении по ч.1 ст. 19.34 КоАП.

9 октября прошлого года Минюст включил ФБК в реестр НКО-иностранных агентов. В ходе проверки ГУ Минюста по Москве были выявлены несколько денежных траншей, поступивших в ФБК из иностранных государств.

ФБК в настоящее время добивается исключения из реестра иноагентов. В связи с этим Минюст проводит внеплановую проверку его деятельности, по итогам которой (приблизительно в середине января) вынесет окончательное решение.

Фонд борьбы с коррупцией был зарегистрирован оппозиционером Алексеем Навальным в сентябре 2011 года. Организация занимается антикоррупционными расследованиями, объединяет проекты "РосПил", "РосЯма", "РосВыборы" и другие. Фонд финансируется за счет пожертвований. В 2018 году ФБК получил от подписчиков 58 млн рублей.