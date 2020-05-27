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Угольщики попросят правительство сдержать обещания Путина и Силуанова не повышать НДПИ

Представители отрасли попросят кабмин отказаться от идеи резко повышать НДПИ при цене угля выше $62/т

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Угольщики намерены просить правительство РФ отказаться от идеи резко повышать НДПИ при цене угля выше $62 за тонну. Об этом заявил президент "Трансмашхолдинга", председатель совета директоров и совладелец "Кузбассразрезугля" Андрей Бокарев.

"Есть один момент, который вызывает сильное беспокойство - это внесение на общественные слушания законопроекта о дифференцированном подходе к взиманию налога на добычу полезных ископаемых. (. . .) Внесенный сегодня законопроект содержит эту норму, которая в период, когда рынок низкий как сегодня, ничего не меняет с точки зрения взимания налога, но как только он (рынок - ИФ) достигает определенной отсечки в $62 (за 1 тонну угля - ИФ), причем это не цена за уголь, а цена вместе со всеми транспортными услугами, идет резкое повышение этого налога", - заявил он в ходе онлайн-трансляции в рамках международной промышленной выставки "Иннопром-2020".

Бокарев напомнил, что ранее президент РФ Владимир Путин и министр финансов Антон Силуанов заявляли о том, что в течение 6 лет налоговые условия меняться не будут.

"Мы, конечно, против (повышения НДПИ - ИФ) и будем просить правительство, чтобы обещанные 6 лет сохранились для угольной отрасли как неизменная составляющая налога во взимании. Это наша инвестиционная политика, это наше инвестиционное планирование. Нам без этого тяжело", - подчеркнул Бокарев.

Трансмашхолдинг Андрей Бокарев

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