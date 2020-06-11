Социальные карты для проезда в Подмосковье разблокируют с понедельника

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - В Московской области возобновляется действие социальных карт для проезда на общественном транспорте с 15 июня, сообщает региональный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

C 26 марта в Подмосковье для жителей Подмосковья старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями был введен режим самоизоляции. В целях соблюдения данных рекомендаций Минтрансу Подмосковья было поручено приостановить оформление льготных билетов по социальной карте жителя Московской области, сами карты были временно "заморожены" для проезда в общественном транспорте.

В минувший вторник отменили пропускной режим в Москве. Тем не менее, мэр города Сергей Собянин призвал всех оставаться дома и, по возможности, работать удаленно.