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В столице от COVID-19 за сутки вылечились 2 255 человек

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - В Москве за последние сутки выздоровели еще 2 255 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова журналистам в пятницу утром.

Пандемия коронавируса

По ее словам, количество выздоровевших в столице продолжает увеличиваться.

Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 118 024 человек, рассказала Ракова.

Она напомнила, что для подтверждения отсутствия у человека заболевания после лечения врачи проводят специальные исследования.

Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы.

Минувшей ночью столичный оперштаб по мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил, что за сутки жертвами коронавируса стали 49 человек, а всего в Москве от COVID-19 скончались 3 187 человек.

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