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Собянин призвал работодателей оставить максимум сотрудников на удаленке

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Несмотря на снятие множества коронавирусных ограничений, мэр Москвы Сергей Собянин призвал работодателей оставить по максимуму сотрудников на удаленной работе. Он сказал это телеканалу "Россия 24"", отметив, что "сам работодатель определяет, как открываться, в каком объеме".

Пандемия коронавируса

Если же сотрудники находятся в офисе или на предприятии, то необходимо строго соблюдать санитарные правила, подчеркнул он.

Однако предпочтительным он назвал все же дистанционную работу по возможности, чтобы на предприятиях не возникала скученность людей.

Собянин 8 июня неожиданно отменил со следующего дня режим самоизоляции, пропускной режим, прогулки по графику и разрешил в три этапа восстановить работу большинства предприятий и сервисов. Масочно-перчаточный режим пока сохраняется. До этого он предполагал отменять ограничения постепенно.

"Больше недели тому назад открыли все торговые центры и разрешили прогулки и за достаточно большой период, уже около 10 дней, ничего плохого не случилось. Наоборот, мы видим, что у нас улучшаются показатели по всем без исключения параметрам", - отметил мэр 11 июня.

По его сведениям, "на 2/3 открылись торговые центры, 60-70% магазинов работает".

При этом он призвал москвичей сохранять перчаточно -масочный режим и выбирать парки для прогулок, где нет большого скопления народа.

Отмена режима самоизоляции в Москве

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Москва Сергей Собянин коронавирус

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