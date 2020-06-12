Троих фигурантов дела о подготовке теракта на рынке в Крыму арестовали на два месяца

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Киевский райсуд Симферополя постановил арестовать на два месяца троих жителей Крыма, готовивших, по версии российской спецслужбы, теракт на рынке в крымской столице, еще один отправлен под домашний арест, передал корреспондент "Интерфакса" в пятницу.

"Троим фигурантам - Хорошавину, Лагутину и Кулиевичу - избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, сроком до 10 августа 2020 года, подозреваемому Решетниченко избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на тот же срок", - сообщил представитель пресс-службы судебной инстанции Фериде Илимдарова журналистам после заседаний, которые прошли в закрытом режиме.

Адвокаты намерены обжаловать арест в Верховном суде Крыма.

"У него татуировка на ноге за Россию. Он сидел в каком-то "ВКонтакте", один раз что-то (не то - ИФ) лайкнул", - сказала журналистам адвокат Татьяна Почивалова, защищающая 18-летнего Валентина Хорошавина.

Как передает корреспондент "Интерфакса", поддержать молодых людей пришли к зданию суда полтора десятка родных и знакомых.

Ранее на этой неделе ФСБ заявила о предотвращении теракта на одном из рынков Симферополя, задержании группы граждан РФ и изъятии у них самодельных взрывных устройств, боеприпасов, оружия, телефонов и других носителей, содержащих информацию о связях с представителями радикальных украинских формирований, воюющих на востоке Украины.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 205.2 УК России (подготовка к теракту, публичные призывы к осуществлению террористической деятельности).