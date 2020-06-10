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За подготовку теракта в Крыму задержаны пять россиян

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - На рынке Симферополя в Крыму предотвращен теракт, готовившие его пятеро граждан России задержаны, сообщили "Интерфаксу" в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Установлено, что задержанные готовились подорвать самодельное взрывное устройство, а также пропагандировали в интернете идеологию терроризма и экстремизма.

По данным ФСБ, у них изъяли самодельные взрывные устройства, боеприпасы, стрелковое и холодное оружие, средства связи с информацией о готовящихся преступлениях и связях с представителями радикальных украинских формирований, воюющих на юго-востоке Украины.

Решается вопрос о возбуждении против задержанных уголовного дела по признакам ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 205.2 УК России (подготовка к теракту, публичные призывы к террористической деятельности), устанавливаются их пособники.

Крым ФСБ

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