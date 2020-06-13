На участке Красноярской железной дороги частично восстановили движение после аварии

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Восстановлено движение поездов по первому пути перегона Улуй - Пригородный Красноярской железной дороги (Ачинский район Красноярского края), сообщает пресс-служба КрасЖД.

"12 июня, в 18:00 мск восстановлено движение поездов по первому пути перегона Улуй - Пригородный Красноярской железной дороги (Ачинский район Красноярского края)", - говорится в сообщении.

Перегон был закрыт 7 июня из-за подмыва пути после сильных дождей.

На время восстановительных работ перевозка пассажиров поездов №67 Абакан - Москва и №68 Москва - Абакан осуществлялась по временной схеме, с привлечением автотранспорта.

"С открытием первого пути поезда возвращаются к обычному графику. На движение других пассажирских поездов ситуация не повлияла", - говорится в сообщении.

Восстановление второго пути данного участка продолжается.