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РЖД нашли способ доставить сырье для завода "РусАла" в Ачинске на фоне ж/д аварии

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - ОАО "Российские железные дороги" во вторник начало отправку сырья для Ачинского глиноземного завода "РусАла" (АГЗ, Красноярский край) круговым маршрутом через Южносибирскую и Транссибирскую магистрали после приостановки движения на северном участке линии Абакан-Ачинск.

"Осознавая важность бесперебойности и ритмичности производственного процесса АГЗ, РЖД своевременно перенаправили грузопоток, в частности, через (направление - ИФ) Абакан-Саянская-Уяр-Красноярск. Первая отправка была организована 9 июня", - говорится в сообщении монополии.

РЖД отмечает, что по информации, полученной от "РусАла", существующих запасов сырья для обеспечения производства достаточно на ближайшие 5-7 дней.

"Российские железные дороги" находятся в тесном контакте с компанией по организации доставки сырья на Ачинский глиноземный комбинат и делают все возможное для возобновления движения в полном объеме", - добавляет монополия.

По линии Абакан-Ачинск обеспечивается вывоз грузов с Шалтырского нефелинового рудника "РусАла" (Белогорск, Кемеровская обл.). Движение на северном участке с 7 июня закрыто в связи с подмывом пути на участке Улуй-Пригородный южнее Ачинска. Причиной стали обильные осадки (за сутки выпала половина месячной нормы).

"На участке продолжаются работы по устранению последствий стихии, которые осложняются геологическими особенностями основания железнодорожного пути и необходимостью восстановления движения с прежними показателями надежности и провозной способности", - отмечает перевозчик.

РЖД РусАл КрАЗ Красноярский край

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