Снабжение сырьем КрАЗа оказалось под угрозой из-за ж/д аварии

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Поставки сырья на Ачинский глиноземный комбинат "РусАла" полностью прекращены из-за разрушения железнодорожной насыпи, что ставит под угрозу снабжение Красноярского алюминиевого завода (КрАЗ), заявил "РусАл".

Авария на пути Ачинск-2 - Назарово Красноярской железной дороги, по которому проходит снабжение грузами Ачинского завода, произошла 7 июня. На сегодняшний день поставки сырья на комбинат полностью прекращены, в связи с чем его нормативные остатки близки к критическому минимуму.

"РусАл" ведёт переговоры с РЖД для оперативной организации перевозки сырья на Ачинский завод по объездным маршрутам, а после завершения ремонта путей - для обеспечения первоочередного пропуска составов с нефелиновой рудой для восполнения технологических запасов предприятия. В случае, если в ближайшее время движение поездов не будет возобновлено в полном объеме. "РусАл" рассчитывает на максимально оперативные действия со стороны РЖД, иначе под угрозой окажется снабжение сырьем Красноярского алюминиевого завода", - говорится в заявлении "РусАла".

Мощность КрАЗа составляет 1 млн тонн металла в год. На долю завода приходится 27% всего производимого в России алюминия и 3% мирового производства.