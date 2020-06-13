Голикова анонсировала запуск производства первой вакцины от коронавируса в сентябре

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ) первым в стране может выпустить вакцину от COVID-19, по плану промышленное производство начнется в сентябре.

"Предполагаемый период предоставления регистрационного досье и государственной регистрации - август. Соответственно, промышленное производство, которое они для себя предполагают, - это сентябрь", - сказала вице-премьер Татьяна Голикова на брифинге, посвященном ситуации с COVID-19 в РФ.

Как сообщалось, НИЦЭМ работает в сотрудничестве с Минобороны России. Клинические испытания проходят в июне-августе.

Лидерами по предполагаемым срокам выпуска вакцины, помимо института Гамалеи, по словам Голиковой, также является ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора и Санкт-Петербургский институт вакцин и сывороток ФМБА России.

"Вектор" по плану лишь немного отстает от Института Гамалеи: период клинических исследований здесь будет идти до сентября, госрегистрация по плану должна пройти в сентябре, и сразу после этого ожидается запуск вакцины в промышленное производство.

Институт вакцин и сывороток ФМБА России, отметила Голикова, планирует провести клинические исследования в сентябре-декабре, в октябре-декабре представить регистрационное досье и к декабрю запустить промпроизводство.

Особенности вакцины Института Гамалеи

НИЦЭМ Гамалеи совместно с Минобороны готовит векторную вакцину на основе ДНК аденовируса, в которую встроен ген коронавируса SARS-CoV-2. Об этом рассказывал в интервью "Интерфаксу" директор учреждения академик РАН Александр Гинцбург.

Аденовирус используется в качестве "контейнера", чтобы доставить коронавирусный ген в клетки, запустить там синтез белков оболочки нового коронавируса (той самой "короны", благодаря которой коронавирус получил свое название) и "познакомить", таким образом, иммунную систему с потенциальным врагом. Вакцины такого типа называются векторными.

Вакцина НИЦЭМ уже была неофициально испытана на добровольцах из числа разработчиков. По словам Гинцбурга, который также ввел себе вакцину, все добровольцы чувствуют себя хорошо, иммунитет сформировался.

В России, как сообщалось, разрабатывается несколько прототипов вакцин, включенных в перечень перспективных разработок ВОЗ. Шесть из них разрабатываются ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора, одна - в институте Гамалеи, минимум одна вакцина в списке разрабатывается Санкт-Петербургским НИИ вакцин и сывороток. Кроме того, COVID-вакцину на основе вируса растений разрабатывает МГУ имени Ломоносова. Свои перспективные разработки ведет компания "Биокард".